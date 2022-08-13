Bıçaklanan Salman Rüşdi solunum cihazına bağlı: Bir gözünü kaybedebilir

ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan yazar Salman Rüşdi’nin solunum cihazına bağlı olduğu ve bir gözünü kaybedebileceği bildirildi.

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‘Şeytan Ayetleri‘ kitabıyla tanınan ve bu nedenle İran’ın öldürülmesi için başına ödül koyduğu Salman Rüşdi, dün boğazından bıçaklandı.

Basına bilgi veren Rüşdi’nin temsilcisi Andrew Wylie, yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığını ve hala solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi.

“Haberler iyi değil” diyen Wylie, son durum hakkında “Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş” dedi.

Yıllarca saklanmak zorunda kaldı

New Jersey’li olduğu belirtilen 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar’ın Salman Rüşdi’yi neden hedef aldığıysa henüz bilinmiyor. Ancak tartışmalı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabından sonra 1980’lerden beri İran’dan ölüm tehditleri alıyordu. İran’da dönemin dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, Rüşdi’nin ölümünü isteyen bir fetva yayınlamıştı.

Fetva’ya göre, Rüşdi’yi öldüren kişiye 3 milyon doların üzerinde para ödülü verecekti. İran hükümeti, Humeyni’nin fetvasından yıllar sonra bu yöndeki tavrından uzaklaştığını belirtse de hükümete yakın kuruluşlar Rüşdi’nin öldürülmesi için para ödülü toplamaya devam etti.

Tehditler nedeniyle yıllarca saklanan ve 2016’da Amerikan vatandaşı olan Rüşdi, uzun bir süredir New York’ta yaşıyordu.