Akşam Postası / 22 Mayıs 2022

Bakanlık duyurdu: Türkiye’de maymun çiçeği vakası görülmedi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmediğini bildirdi.

Mitingden izlenimler: CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl bakıyor?

‘Milletin Sesi’ mitingine katılan CHP’liler gencinden yaşlısına en çok ekonominin gidişatından şikayetçi. Bazı CHP’liler, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerken, gönlünden geçen isim Kılıçdaroğlu olmasına rağmen ‘toplumda yaratılan antipati nedeniyle’ CHP liderine çekinceli duranlar da bulunuyor.

‘Hekim açığı’ raporu: Hangi kadrolar boş kaldı?

Ankara Tabip Odası (ATO), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarının ne kadarının boş kaldığını araştırdı.

ABD elçisi bakanlığa çağrıldı: ‘Miting uyarısı’ndan duyulan rahatsızlık iletildi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Gübre fiyatı buğdaydaki verimi vurdu

Aksaray’da yaşayan bir çiftçi, maliyet artışı nedeniyle gübre kullanamadığı için buğdayda verimin düşeceğini söyledi.

Kadın TV sunucuları ekrana peçeyle çıktı: Afgan kadınları için bir karanlık gün daha

Taliban yönetimindeki Afganistan’da, hafta içinde alınan karar doğrultusunda kadın TV sunucuları ve muhabirler bugün -istemeyerek de olsa- yüzlerini örterek ekrana çıktı.

Belediye başkanına ‘gazetecilere tehdit’ten para cezası

Zonguldak’ta gazetecileri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açaılan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’a verilen hapis cezası paraya çevrildi.

Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneyi ile ülkenin güney kesimi için yağış uyarısı yaptı.