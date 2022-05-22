Emniyet’ten ABD’ye ‘uyarı misillemesi’

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarını geniş katılımlı organizasyonlar konusuda uyardı.
ABD’nin Ankara büyükelçiliği, CHP’nin dün İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginin bir gün öncesinde kentteki vatandaşlarını uyarmıştı.
Uyarıda, polisin daha önceki eylemlerde plastik mermi ve biber gazı kullandığı belirtilerek şiddette dönüşebilecek gösterilerden kaçınılması talep edilmişti.
EGM’nin Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında, ABD’de yaşayan Türklere uyarıda bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamda, tıpkı ABD’nin uyarısındaki benzer cümlelere yer verilmesi dikkat çekti.