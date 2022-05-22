Belediye başkanına ‘gazetecilere tehdit’ten para cezası

Zonguldak’ta gazetecileri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açaılan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’a verilen hapis cezası paraya çevrildi.

Fotoğraf: kozlu.bel.tr

Bektaş’a iki yıl önce bir yerel TV’de gazetecilere “Adalet gereğini yapmasa da ben yapacağım. Herkese gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak” dediği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Sözcü’den İsmail Duman’ın haberine göre Zonguldak 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 14 aylık yargılamanın sonucunda Bektaş’a ‘tehdit’ suçundan 69 gün hapis cezası verdi.

Ardından da bu cezayı günlüğü 20 liradan toplam bin 380 lira para cezasına çevirip dört taksitte ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Bektaş’a adli sicil kaydında görülen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamındaki ilamın yasal ve gereği için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulacağını belirtti.