Vakıfbank, beşinci kez Avrupa şampiyonu!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

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Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya’nın Imoco Volley ekibini sarı-siyahlı takım, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını beşinci kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011, 2013, 2017 ve 2018’in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı takım, daha önce üç kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.

Maç sonunda büyük sevinç

VakıfBank’ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Sarı-siyahlılar, sevinçlerini karşılaşmayı salonda takip eden voleybolseverlerle paylaştı.

Uluslararası arenadaki 11’nci kupa

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, bu arenada 11’inci kupasını kaldırdı.

Sarı-siyahlı ekip, tarihinde beş CEV Şampiyonlar Ligi, dört FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, bir CEV Challenge Kupası ve bir CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu aldı.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, daha önce dört şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo’yla paylaştığı bu unvanın tek sahibi oldu.

Ligde bu sezon sekizinci kez finalde boy gösteren VakıfBank, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da dört şampiyonlukla kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını taşıyor.

Son 11 sezonda kupa yedi kez Türkiye takımlarının

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye takımları, son 11 sezonun yedisinde şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen Dörtlü Final’ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Dörtlü Final’in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul’da yapılan Dörtlü Final’de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye’de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi’nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final’e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank’ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin üç sezonluk serisi de sona erdi.

Polonya’nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final’de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya’nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final’de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya’nın başkenti Bükreş’de düzenlenen Dörtlü Final’de de şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, bu sezon da Ljubljana’da gerçekleştirilen Süper Final’de Imoco Volley’i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sezonu beş kupayla tamamladı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ni kazanarak sezonu beş kupayla kapatma hedefini başardı.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Kupa Voley, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi’nde şampiyon oldu.

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda da söz konusu beş kupayı kazanmıştı.

Imoco Volley’den rövanşı aldı

VakıfBank, geçen yıl şampiyonluğu finalde kaybettiği Imoco Volley’den rövanşı aldı.

Sarı-siyahlı takım, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde rakibi ile oynadığı dördüncü maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

Vakıfbank ayrıca bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaştığı Imoco Volley’i yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Guidetti yönetiminde 23 kupa

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 23’üncü kupasını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, 2008-2009 sezonundan bu yana görev yapan Guidetti’yle dört FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, beş CEV Şampiyonlar Ligi, altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası ve dört Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.