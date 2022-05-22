Yavaş ve İmamoğlu’nun el sıkışmadığı iddiasına fotoğraflı yanıt

İstanbul’daki CHP mitingi için buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın el sıkışmadığı iddiasına İBB Haber’den fotoğraflı yanıt geldi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu mitinge İstanbul ilçe belediye başkanları, CHP İstanbul milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katılmıştı.

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden miting öncesi buluşmalarda İmamoğlu’nun Yavaş’ın elini sıkmadığı görüntüleri içeren bir video paylaşıp aralarının kötü olduğunu iddia etmişti.

Video iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak dolaşıma sokulmuştu.

Bunun üzerinde belediyeye dair haber paylaşan İBB Haber isimli hesap üzerinden, iki başkanın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp şunlar yazıldı: “Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti.”