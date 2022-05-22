Vaka sayısı 1000’in altında

Türkiye’de son 24 saatte 905 Covid-19 vakası kaydedildi, beş kişi öldü.
Bir günde 118 bin 852 test yapıldı.
İyileşenleri sayısıysa 1019.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden vaka sayısı üç gün üst üste binin altında kaydedildiğinde, toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’da yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğun kaldırıldığını duyururken uygulamanın vaka sayıları ‘1000’in altına inene kadar’ toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam edeceğini söylemişti.