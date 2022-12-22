Akşam Postası / 22 Aralık 2022

Yeni asgari ücret 8 bin 500 lira
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücret, yüzde 54,5 zamlanmış oldu.
Türk-İş’ten asgari ücret yorumu: Kamuoyunun beklentileri karşılanmadı
Asgari ücretin dolar bazındaki seyri
Erdoğan’a asgari ücret tepkileri: Sen 8 bin patronun sözcüsüsün
Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret tepkisi: Saray, 33 milyonu soydu
Asgari ücret zammıyla artacak aylıklar
Selahattin Demirtaş’ın asgari ücret çıkışı: Kölelik devri de böyleydi işte
TİP’ten beş maddede asgari ücret çıkışı: Bir lütuf gibi sunuldu
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yüreğin varsa yarın seçim yap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘terör’ soruşturmasına çıkıştı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı erken seçime çağırdı: “Diyorsan ki yeniden seçim yapacağız, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap, eğer yüreğin varsa. Yüreğin varsa gel, yarın sabah yeniden seçim yap.”
Muhalefet 2018’e mi dönüyor: ‘Çoklu aday’ gündemde
Muhalefet 2018’deki seçim düzenine dönebilir. İsmi açıklanmayan bir İYİ Parti yetkilisi, ilk turda tabanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, ama ikinci turda oy verebileceğini öne sürdü. Yetkili bu sebeple ‘çoklu aday’ ihtimalinden bahsetti.
Nebati, otomobilde ÖTV indirimine kapıyı kapattı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araçların zor bulunur olduğu bir dönemde özel tüketim vergilerinde (ÖTV) herhangi bir indirim yapmayacaklarını söyledi.
‘Dostları’ zor zamanda yetişti: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye geldi
Merkez Bankası döviz rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 130 milyar dolar hedefine ulaştı.
Beklenen oldu: Faiz sabit kaldı
Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9’da sabit bıraktı.
Bloomberg: Bazı Türk bankaları bedava para dağıtıyor
Türkiye’de ticari kredilerin maliyeti, 2019’dan bu yana ilk kez TL mevduat faiz oranlarının altına düştü. Bloomberg ajansı bu durumu ‘Bazı Türk bankaları gerçek anlamda bedava para dağıtıyor’ başlığıyla haberleştirdi.
Kredi dalgası yolda: Kamu bankaları hazırlanıyor
Kamu bankaları, kredi kullandırımı ve diğer konularda ihtiyaç duydukları kaynağın sermaye artışıyla karşılanması konusunda Hazine Bakanlığı’yla görüşüyor.
Avrupa mahkemesi, Türk çift üzerinden karar verdi: Dil sınavı zorunlu olamaz
Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir karara imza atarak, Danimarka’nın, ülkede yasal olarak ikamet eden bir Türk işçiyi, eşinin ülkeye gelmesi için bir koşul olarak dil sınavı için zorlayamayacağına hükmetti.