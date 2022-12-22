Akşam Postası / 22 Aralık 2022

Yeni asgari ücret 8 bin 500 lira

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücret, yüzde 54,5 zamlanmış oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yüreğin varsa yarın seçim yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘terör’ soruşturmasına çıkıştı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı erken seçime çağırdı: “Diyorsan ki yeniden seçim yapacağız, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap, eğer yüreğin varsa. Yüreğin varsa gel, yarın sabah yeniden seçim yap.”

Muhalefet 2018’e mi dönüyor: ‘Çoklu aday’ gündemde

Muhalefet 2018’deki seçim düzenine dönebilir. İsmi açıklanmayan bir İYİ Parti yetkilisi, ilk turda tabanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, ama ikinci turda oy verebileceğini öne sürdü. Yetkili bu sebeple ‘çoklu aday’ ihtimalinden bahsetti.

Nebati, otomobilde ÖTV indirimine kapıyı kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araçların zor bulunur olduğu bir dönemde özel tüketim vergilerinde (ÖTV) herhangi bir indirim yapmayacaklarını söyledi.

‘Dostları’ zor zamanda yetişti: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye geldi

Merkez Bankası döviz rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 130 milyar dolar hedefine ulaştı.

Beklenen oldu: Faiz sabit kaldı

Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9’da sabit bıraktı.

Bloomberg: Bazı Türk bankaları bedava para dağıtıyor

Türkiye’de ticari kredilerin maliyeti, 2019’dan bu yana ilk kez TL mevduat faiz oranlarının altına düştü. Bloomberg ajansı bu durumu ‘Bazı Türk bankaları gerçek anlamda bedava para dağıtıyor’ başlığıyla haberleştirdi.

Kredi dalgası yolda: Kamu bankaları hazırlanıyor

Kamu bankaları, kredi kullandırımı ve diğer konularda ihtiyaç duydukları kaynağın sermaye artışıyla karşılanması konusunda Hazine Bakanlığı’yla görüşüyor.

Avrupa mahkemesi, Türk çift üzerinden karar verdi: Dil sınavı zorunlu olamaz

Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir karara imza atarak, Danimarka’nın, ülkede yasal olarak ikamet eden bir Türk işçiyi, eşinin ülkeye gelmesi için bir koşul olarak dil sınavı için zorlayamayacağına hükmetti.