Evcil hayvanların kimliklendirilmesi: 31 Aralık’a kadar beyanname verene cezai işlem yok

Tarım ve Orman Bakanlığı ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirerek ‘Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerektiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 1 Ocak 2021’den bugüne kadar 950 bin 813 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.





1 Ocak 2021’den bu yana 406 bin 951 köpek kimliklendirildi. Fotoğraf: Pixabay



Veterinerler, geçen hafta, pasaport ve çip tedarikinde sorun olduğu için süre uzatımı istemişti. Ancak bakanlık süre uzatımına gitmedi. Bunun yerine, 31 Aralık’a kadar il/ilçe müdürlüklerine beyanname ile müracaat edenlere cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı. DHA’nın haberinde yer alan açıklama şöyle:

“’5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ ve ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek PETVET’te kayıt altına aldırmaları gerekmektedir.

Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya değişik sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için ev hayvanı sahipleri 31 Aralık tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize beyanname ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir.

6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kayıt altına alınabilecektir.”

Sokak hayvanları için durum ne?

Hayvanseverlerin sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlarla ilgili merak ettiklerine de açıklamada şu şekilde yanıt verildi:

“Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecektir. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak ‘Sahiplendirme Belgesi’ ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe müdürlükleri tarafından PETVET’e kaydedilebilecektir.

Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.”