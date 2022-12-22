Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yüreğin varsa yarın seçim yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘terör’ soruşturmasına çıkıştı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı erken seçime çağırdı: “Diyorsan ki yeniden seçim yapacağız, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap, eğer yüreğin varsa. Yüreğin varsa gel, yarın sabah yeniden seçim yap.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı. (CHP)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Kepez Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘görevden alınmasının’ yolunu açacak ‘terör’ soruşturması ve erken seçim vardı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bir sözüm daha eğer asgari ücretle pazarlığa açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur. Açlık sınırını kabul etmiyoruz… Kabul etseydin hiç değilse. Esnafın, çiftçinin, üreticinin hakkı nasıl savunulacak. Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın, milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık… Gıda enflasyonunun 5 puan altında, gayriresmi rakamlar çok daha üstünde.

*16 milyon İstanbullu bunu yemeyecek çeteler yiyecek diyor. İktidar olursak o çetelerin hepsinin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Ne demek ya? Önce kalktı Fotoroman (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) konuştu, İBB’de teröristler. Müfettişler gitti bir şey yok. Onları Ankara’ya çağırdı sizden bir adam olmaz dedi. Sonra AKP’den vekil adayı olan birini görevlendirdiler o da sözde müfettiş.

*İşleri güçleri acaba biz Ekrem beyi (İmamoğlu) oradan nasıl alacağız. 16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar. Hem milli irade diyorlar, milli iradeyse İstanbullu oyunu kullandı kardeşim. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı sonuç gene belli. Ha diyorsan ki yeniden seçim yapacağız, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap, eğer yüreğin varsa. Yüreğin varsa gel, yarın sabah yeniden seçim yap. Hayatımda bu kadar dünya malına tamah eden başka bir yer görmedim ya.