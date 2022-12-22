İmamoğlu, İBB raporu üzerinden Soylu’ya yüklendi: Ok yaydan çıkmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkındaki raporu savcılığa teslim etmesiyle ilgili ”Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Ok yaydan çıkmıştır, nafile… Bu memlekette değişim olacaktır” dedi.

Fotoğraf: İBB

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il ve ilçe parti yöneticileri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl-İlçe Yöneticileri ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ziyaret Ediyor – SARAÇHANE İSTANBUL / CANLI https://t.co/hkrCS7qH2F — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 22, 2022

Burada konuşan Kaftancıoğlu, “İki kez İstanbul’u kazanan, üç yıl boyunca İstanbul halkına, engellemelere rağmen her türlü hizmeti sunan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na tüm İstanbul’u temsilen, dayanışmak ve yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik. ‘Geçmiş olsun’ demiyorum dedim, çünkü iktidardakilerin yaptıklarının sınırı yok ve görünen o ki bundan sonra da yapacaklarının sınırı yok. Dün gece olanlar bize bir kez daha bu kötülüğün sonunun olmadığını gösterdi” dedi.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın İBB raporunu savcılığa teslim etmesiyle ilgili İmamoğlu “Bu ne kibir, bu ne aymazlık! Bir şey yapalım da önünü keselim… Nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu ülkede değişim olacaktır” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi: ”Başkanımız da ifade etti, dün itibariyle uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp ‘Şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım’ dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin… Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul’un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa’da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of’ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum.

Ok yaydan çıkmıştır, nafile… Bu memlekette değişim olacaktır. Yüzde 75-80 bu karar yanlıştır diyen vicdanı yüksek insanlarımız var.

Makam koltuğundan güç alan insanlar değiliz, o koltuğa güç katmaya gelmiş insanlarız. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz, kararlıyız. Tabii ki burada insanın kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Hem genel başkanımıza, son Ankara’da buluşmamızda gösterdiği o derin sıcaklığa yürekten teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere başka sorunları vardır. Hem bunu örtbas etmek üzere hem de siyasetin önüne engel koyup engellemek istedikleri kişiler var. Hep birlikte bunu aşacağız.”