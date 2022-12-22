Erdoğan’a asgari ücret tepkileri: Sen 8 bin patronun sözcüsüsün

2023 için açıklanan asgari ücret enflasyon beklentilerinin altında kalması ve toplantıda işçi tarafının yer bulmaması tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkışan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, “Sen 85 milyonun değil taş çatlasın 8 bin patronun sözcüsüsün” dedi.

Asgari ücreti 8 bin 500 açıklayan Erdoğan’a tepkiler yükseldi. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 lira yapılan asgari ücret yüzde 54,5 zam almış oldu.

Erdoğan ücreti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren tarafı temsilcisi Burak Akkol’la birlikte açıkladı. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmadı.

Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.

Açıklanan rakamı yeterli bulmayan siyasilerden tepkiler yükseldi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Erdoğan’ın 85 milyonun değil, patronların sözcüsü olduğunu yazdı.

O tepkilerin bazıları şöyle:

HDP, asgari ücretin en az 12 bin 500 olmasını önerdi. Bu öneriye ve işçilerin taleplerine kulağını tıkayan iktidar, açıkladığı 8 bin 500 TL’lik rakamla çalışanlara sefaleti dayatmaktadır.



Bu sömürü düzenini değiştireceğiz! Sosyal adaleti bu ülkede hep birlikte tesis edeceğiz. — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 22, 2022

Patronlar ve sözcüleri baş başa vermiş, milyonlarca çalışanın maaşını belirlemişler, 8 500 TL!



Çalışanların yarısını #asgariücret e, o ücreti de açlık sınırı altına mahkum etmiş hala çıkmış 85 milyonu düşündük diyor!



Sen 85 milyonun değil taş çatlasın 8 bin patronun sözcüsüsün! — Sera Kadıgil (@serakadigil) December 22, 2022

Milyonlarca insanı açlığa terk eden, işçiyle, emekçiyle dalga geçer gibi bir #asgariücret



Bu karara imza atanlar, gelin 8.500 TL ile 1 ay geçinin!



Emeği geçenlere yazıklar olsun! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 22, 2022

Vergileri %100 artırın; yeniden değerlendirilme oranlarını %122’ye çıkarın asgari ücrete %54,5 artırdık deyip müjde verin!

Asgari ücretlinin artan maaşı zamları ve vergileri karşılayamaz halde iken bu neyin müjdesidir? — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) December 22, 2022

Bütün umutlarını hiç bir şey yapmadan düşecek olan baz etkine bağlamışlar. 3 ocak 2023 te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında sergileyecekleri şenliğe(!) hazırlanalım. Enflasyonun hızı yavaşlayacak fiyatlar artmaya devam edecek — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) December 22, 2022

İktidar ölümü gösterip sıtmaya razı etti!



Asgari Ücret 8500 TL oldu; artış oranı %50 oldu.



Gıdaya , ulaşıma, yiyeceğe, kiraya , özetle hayata ve yaşama %300 zam gelmişken;

işçiye reva görülen %50 zam oldu!#asgariücret — Özcan Purçu (@ozcanpurcu) December 22, 2022

Asgari ücret 8500 TL oldu. Açlık sınırında yaşamaya devam. Kiralardan, gıda fiyatlarından ve faturalardan haberi olmayan saray iktidarı ülkenin yarısını yeniden soğuğa, açlığa ve yoksulluğa mahkum etti. — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) December 22, 2022

#Asgariücret 8 bin 500 lira açıklandı.



Erdoğan’ın sırtındaki küfenin ne olduğu belli oldu.

Yanına işverenleri alarak tarafını belli etti.

Ne demişti taraf olmayan bertaraf olur.

Çalışanın, emekçinin yanında olmadığına göre, emekçi sandıklara patlatarak gereken cevabı verecektir. — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) December 22, 2022

8500 TL’lik asgari ücret,ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi ne de gelecek yıl ki muhtemel kayıpları karşılamadı,karşılamayacak #Asgariücret,sofradaki kayıpları telafi etmeyecek,alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 22, 2022

Son bir yılda gıda enflasyonundaki artış yüzde 102,5. Son 6 ayda temel gıda ürünlerine %70 ile %87 arasında zam gelmişken,asgari ücrete yüzde 54 oranında zam geldi.

Sarayında günlük 10 milyon TL harcayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye bir kez daha açlığı layık gördü. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 22, 2022

Asgari ücret %54 artırılarak 8500 TL olarak açıklandı. Şimdi sıra memur, emekli ve işçilerde. En düşük emekli maaşı olan 3500 TL asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, memur ve tüm emeklilere 2023 Ocak’tan geçerli %54 oranında artış (zam+ enflasyon farkı+refah payı) yapılmalıdır. — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) December 22, 2022