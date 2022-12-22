Erdoğan’a asgari ücret tepkileri: Sen 8 bin patronun sözcüsüsün

2023 için açıklanan asgari ücret enflasyon beklentilerinin altında kalması ve toplantıda işçi tarafının yer bulmaması tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkışan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, “Sen 85 milyonun değil taş çatlasın 8 bin patronun sözcüsüsün” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 lira yapılan asgari ücret yüzde 54,5 zam almış oldu.
Erdoğan ücreti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren tarafı temsilcisi Burak Akkol’la birlikte açıkladı. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmadı.
Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.
Açıklanan rakamı yeterli bulmayan siyasilerden tepkiler yükseldi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Erdoğan’ın 85 milyonun değil, patronların sözcüsü olduğunu yazdı.
O tepkilerin bazıları şöyle: