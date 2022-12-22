Türk-İş’ten asgari ücret yorumu: Kamuoyunun beklentileri karşılanmadı

Türk-İş, yeni asgari ücretin kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını ve alınan kararda işçi kesiminin dışlandığını belirtti.

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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Bugünse 2023 asgari ücreti 8 bin 500 olarak açıklandı. Yeni asgari ücreti Erdoğan TİSK Başkanı ve Çalışma bakanıyla açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, masada yoktu.

Bunun üzerine Türk-İş, yeni asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından net 8506 TL olarak belirlenmiştir.

Komisyonda görev yapan işçi kesimi karar toplantısına katılmamıştır.https://t.co/fphLrS6C1m pic.twitter.com/xtZeGWj0xc — TÜRK-İŞ (@turkiskonf) December 22, 2022

İşçinin dışlandığını ve kamuoyunun beklentilerinin karşılanmadığının belirtildiği açıklamada şunlar dendi:

* Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi adına görev yapan Türk-İş temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir.

* Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır. Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

* Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

* Anayasa’da asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır.