Üç büyükşehirdeki anketlere göre AKP eriyor, İYİ Parti’nin oyları katlanıyor

ORC Araştırma’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki anket sonuçlarına göre AKP oy kaybederken, İYİ Parti oylarını katlıyor.

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ORC, üç büyükşehirde yaptığı anketlerin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 15 ile 20 Aralık arasında yapılan anket için İstanbul’da 3 bin 191, İzmir’de 2 bin 160, Ankara’daysa 2 bin 450 seçmenle görüşüldüğü kaydedildi.

Anketin sonuçlarına göre partilerin alacağı oy oranları ve önceki seçimle karşılaştırılması şöyle:

İstanbul

AKP: Yüzde 32,2

CHP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: 16,1

HDP: 9,1

MHP: 4,2

Buna göre AKP, AKP İstanbul’da 10,4 puan oy kaybederken, İYİ Parti 8,1 kazanıyor.

Ankara

AKP: Yüzde 30,5

CHP: 27,0

İYİ Parti: 20,1

HDP: 4,5

MHP: 7,2

Böylece Ankara’da AKP yüzde 9,9 kaybederken, İYİ Parti 8,0 kazanıyor.

İzmir

AKP: Yüzde 20,4

CHP: Yüzde 40,2

İYİ Parti: Yüzde 17,4

HDP: Yüzde 8,9

MHP: Yüzde 3,9

Buradaki sonuca göre de AKP yüzde 8,3 kaybederken, İYİ Parti yüzde 6,5 kazanıyor.