Üç büyükşehirdeki anketlere göre AKP eriyor, İYİ Parti’nin oyları katlanıyor

ORC Araştırma’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki anket sonuçlarına göre AKP oy kaybederken, İYİ Parti oylarını katlıyor.
ORC, üç büyükşehirde yaptığı anketlerin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 15 ile 20 Aralık arasında yapılan anket için İstanbul’da 3 bin 191, İzmir’de 2 bin 160, Ankara’daysa 2 bin 450 seçmenle görüşüldüğü kaydedildi.
Anketin sonuçlarına göre partilerin alacağı oy oranları ve önceki seçimle karşılaştırılması şöyle:
İstanbul
AKP: Yüzde 32,2
CHP: Yüzde 27,2
İYİ Parti: 16,1
HDP: 9,1
MHP: 4,2
Buna göre AKP, AKP İstanbul’da 10,4 puan oy kaybederken, İYİ Parti 8,1 kazanıyor.
Ankara
AKP: Yüzde 30,5
CHP: 27,0
İYİ Parti: 20,1
HDP: 4,5
MHP: 7,2
Böylece Ankara’da AKP yüzde 9,9 kaybederken, İYİ Parti 8,0 kazanıyor.
İzmir
AKP: Yüzde 20,4
CHP: Yüzde 40,2
İYİ Parti: Yüzde 17,4
HDP: Yüzde 8,9
MHP: Yüzde 3,9
Buradaki sonuca göre de AKP yüzde 8,3 kaybederken, İYİ Parti yüzde 6,5 kazanıyor.