Beş ilin anketi: Son seçimden bu yana AKP ‘kan kaybetti’, CHP ve İYİ Parti yükseldi

ORC Araştırma’nın verilerine göre Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Muğla ve Antalya’da AKP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana ciddi miktarda azalırken CHP ve İYİ Parti’nin oyları arttı.

Araştırmaya göre artık Antalya’da birinci parti CHP, Konya’da ikinci parti Gelecek.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin Twitter hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde Afyonkarahisar’daki yüzde 55,4’lük oy oranı 13,1 puan azalarak yüzde 42,3 oldu. AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin oyları da yüzde 6,2 azalırken ‘millet ittifakı’ partileri CHP ile İYİ Parti’nin oyları yüzde 4,2 ve yüzde 8,6 arttı.

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Konya’daysa AKP’nin 2018’de yüzde 59,4’lük oy oranı 16,9 puan azalarak 42,5 oldu. MHP’de azalış yüzde 7 olurken CHP 2,7, İYİ Parti 3,9 puan arttı. Ankete göre yüzde 14,1’le Gelecek Partisi Konya’da ikinci.

AKP’nin Antalya’daki oy oranı 2018’deki yüzde 35’ten 9,1 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. CHP’yse yüzde 29,1’lik oyunu 3,2 puan artırarak yüzde 32,3’le kentte birinci oldu. İYİ Parti’deki artış yüzde 7,2, MHP’de azalış yüzde 4,6 olarak kaydedildi.

Muğla’da iktidar partisi oylarının neredeyse yarısını kaybetti. Yüzde 11,1 azalan AKP ikinciliği oylarını yüzde 9,1 artıran İYİ Parti’ye kaptırırken CHP yüzde 1,9’luk artışla birinciliğini korudu. MHP’yse yüzde 3,6 azalarak yüzde 2,9 oldu.

Son olarak Denizli’de AKP yüzde 40,7’den 9,2 azalarak yüzde 31,5 oldu. Kentteki ikinci parti CHP’yse AKP’nin bu düşüşüne karşılık sadece yüzde 0,2 artarak yüzde 28,3 oldu. İYİ Parti’yse 8 puanlık bir artışla oylarını yüzde 24,5’e taşıdı. MHP’deki kayıp yüzde 4,7.