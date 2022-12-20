Altı şehrin anketi: ‘Cumhur’ kan kaybetti, ‘millet’ yükseldi

ORC Araştırma’nın verilerine göre Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kırşehir’de AKP ve MHP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana ciddi miktarda azalırken CHP ve İYİ Parti’nin oyları arttı.

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Şirketin Twitter hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde yüzde 38,8 aldığı Eskişehir’de oyu yüzde 8,2 azalarak 30,6’ya düştü. Böylelikle iktidar partisi kentte birinciliği, oyunu 2,6 puan artırarak yüzde 34,9 yapan CHP’ye kaybetti.

İYİ Parti’yse oyunu 7,2 puan artırarak yüzde 20,4 olarak ölçüldü. MHP neredeyse oylarının yarısını kaybederek yüzde 5,1 olarak kaydedildi. HDP’yse 1,1 puan azaldı.

Sivas’ta MHP yarıdan fazla azaldı, AKP yüzde 50’nin altına düştü

Afyonkarahisar’dan AKP’nin yüzde 54,7’lik oy oranı 8,3 puan azalarak yüzde 46,4 oldu. CHP, 2,6 puan İYİ Parti’yse 7 puan arttı. MHP’yse yüzde 19’luk oy oranının 8,7 puanını kaybederek CHP ve İYİ Parti’nin gerisine düştü.

Kırşehir’de MHP, İYİ Parti’nin gerisine düştü

Kırşehir’de AKP 8,3, MHP 6,7 puan oy kaybetti. MHP bu tabloyla İYİ Parti’nin gerisine düştü. CHP ve İYİ Parti sırasıyla oylarını 3,6 ve 6,7 puan artırdı.

Kayseri’de AKP yüzde 50’nin altına, MHP dördüncülüğe geriledi

Kayseri’de AKP yüzde 50,6’lık oy oranının 8,9 puanını kaybetti. MHP’yse yüzde 21,5’ten 7,7 puan azalarak dördüncülüğe geriledi. CHP 2,8 puan, İYİ Parti’yse 6,5 puan arttı.

AKP Yozgat’ta da yüzde 50’nin altında

AKP Yozgat’ta da 8,9 puan kaybederek yüzde 50’nin altına düştü. MHP 10,4 puan kaybetti. CHP 2,5 puan, İYİ Parti 7,7 puan arttı.

İYİ Parti Kırıkkale’de ikinciliğe yükseldi

AKP Kırıkkale’de 8,1 puan, MHP 9,1 puan oy kaybetti. İYİ Parti 6,5 puan artarak ikinciliğe yükseldi. CHP 3,4 puan arttı.