Selahattin Demirtaş’ın asgari ücret çıkışı: Kölelik devri de böyleydi işte

Açıklanan asgari ücret tepki çekerken, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da dikkat çeken bir mesaj paylaştı: “Çalışanların yüzde 80’inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte.”

Selahattin Demirtaş yeni asgari ücreti kölelik koşullarına benzetti. (HDP)

2023’te geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) açıklamasında yeni asgari ücretin geçim şartlarını karşılamayacağı vurgulandı.

Yeni asgari ücrete birçok tepki yükseldi.

‘Kesintisiz mücadeleyle değişir’

Selahattin Demirtaş’ın Twitter adresinden paylaşılan mesajda da çalışanların ‘kölelik’ koşullarına düşürüldüğü kaydedilerek, mücadele vurgusu yapıldı.

Mesaj şöyle: “Çalışanların yüzde 80’inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte. Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım. Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla.”