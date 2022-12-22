Asgari ücret zammıyla artacak aylıklar

Net 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri 2023’te değişiyor.

Asgari ücret zammıyla artan kalemler. (Reuters)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 lira yapılan asgari ücret yüzde 54,5 zam almış oldu.

Bu zamla birlikçe ücretli çalışanın karşılaştığı bazı kalemler de artacak.

NTV’ye göre artışlar şöyle:

İşsizlik maaşı

*2023’te işsizlik maaşı en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.

Doğum ve askerlik borçlanması

*Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 lira olacak. İki çocuk için 153 bin 720 lira olacak.

*Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 lira, 18 aylık borçlanma tutarıysa 57 bin 645 lira olacak.

Kıdem tazminatı

*Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olacak. Asgari ücretle beş yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 lira kıdem tazminatı alacak.

*Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

65 yaş ve engelli aylığı

*Şu an 1684 lira olan 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 liraya yükselecek.

* Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1124 lira olan rakam yeni yılda 1738 liraya yükselecek.

*Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 1687 lira olan tutar da 2 bin 609 liraya çıkacak.

Rapor ücretleri

*Asgari ücretliler 2022 için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223,5 liraya, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167,68 liraya yükselecek.

GSS primleri

*SGK, 2022’de genel sağlık sigortası (GSS) primini aylık 195 lira uyguluyordu. Bu rakam 2023’te 301,5 lira olacak.

SGK taban ve tavan primleri

*Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira olursa, üst sınır 75 bin 60 lira olacak.