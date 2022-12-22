Kılıçdaroğlu’ndan bakanlığa: Terör görmek isteyen kara para terörüne bakabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) terör soruşturması açan İçişleri Bakanlığı’na, ‘terör görmek isteniyorsa’ bakmaları gereken adresi gösterdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İBB’yle ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.
Soruşturmaya Twitter üzerinden tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar.”
Kılıçdaroğlu, son zamanlardaki açıklamalarında iktidarı ‘kara para aklama’ ve ‘uluslararası mafyaların ellerini kollarını sallayarak gezmelerine göz yummakla’ suçlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buna karşılık “İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” demişti.