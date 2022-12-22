Beklenen oldu: Faiz sabit kaldı

Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9’da sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. (Reuters)

Para Politikası Kurulu (PPK), saat 14:00’de faiz kararını açıkladı. Faiz, değiştirilmeyerek yüzde 9’da sabit bırakıldı.

PPK, geçen ay indirim döngüsünün sonlandırıldığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

Kasımda da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

22 Ekim’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tarif ettiği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.