Asgari ücretin dolar bazındaki seyri

2012’de 391 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte şu an 455 dolar seviyesinde.

Asgari ücret dolar bazında dalgalı seyir izledi. (Reuters)

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı DİSK’e göre yüzde 57. Dünya ortalamasının üstünde olan bu oran nedeniyle asgari ücret Türkiye’de en önemli tartışma konularından. 2023’te uygulanacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Güncel kurlara bakılınca 2023’te uygulanacak asgari ücret 455 dolara yükseldi.

Asgari ücretin son 11 senede dolar bazındaki seyriyse şöyle:

2012: 391 dolar

2013: 407 dolar

2014: 387 dolar

2015: 349 dolar

2016: 430 dolar

2017: 385 dolar

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

2022: 294 dolar

Ancak uzmanlar, ABD’deki enflasyonla dolar bazında da alım gücünün düştüğü uyarısını yapıyor.

Türkiye’deki asgari ücret 2015’e kadar pek çok doğu Avrupa ülkesinin üstündeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk’un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke konumunda.

Asgari ücretli çalışan sayısının çok düşük olduğu Belçika’da asgari ücret 1850 avro seviyesinde.