Akşam Postası / 21 Haziran 2023

Erdoğan: 16’lı masa yetmez, daha da artırman lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “16’lı masa yetmez, daha da artırman lazım” dedi.

Tunç Soyer’den değişim bildirisi: Konuşmanın tam zamanı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parti içindeki tartışmalara dair yayınladığı ‘yeni siyaset belgesi’nde seçimlere dair özeleştiri yaparak “Susmanın değil, konuşmanın tam zamanı” dedi.

Erdoğan, Şimşek’in dört yardımcısına onay vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği dört bakan yardımcısına onay verdiği bildirildi.

Ticaret bakanı: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını geçmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internette satılan ikinci el araç fiyatının, sıfır fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi temmuzda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammıyla ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini bildirdi. Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirtti.

Karaborsacılar, sıfır araçları alabilmek için yazılım kurmuş

Galerici ve karaborsacıların Mercedes-Benz araçların online satış platformu için yazılım kurduğu ve sıfır araçları toparladığı iddia edildi.

Rapor: Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde dipte

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde bu yıl beş basamak gerileyen Türkiye 146 ülke arasında 129’uncu sırada yer aldı.

Ankara-Şam zirvesi ‘yol haritasından sonra’ gündeme gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, Şam ile Ankara arasındaki zirvenin, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik ‘yol haritası’ hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söyledi.

Müzik yasağı sadece Antalya’da kalktı

Antalya’da, ülke çapında ‘pandemi’ gerekçesiyle getirilen 01:00’den sonra müzik yasağı sona erdi.