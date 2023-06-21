Ticaret bakanı: İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını geçmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internette satılan ikinci el araç fiyatının, sıfır fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

İkinci el piyasasında zam furyası devam ediyor. Bayramın yaklaşması, yaz aylarına girilmesi, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde problem de fiyatları daha da artırıyor.

‘Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenme göreceğiz’

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internette satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini dile getirdi.

Habertürk’ün aktardığına göre Bolat, şunları dedi: “Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz.”

Bugün sabah saatlerinde Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı ve otomobil fiyatlarını dengelemek için alınan kararlara göre de sıfır otomobil alanların araçlarını ilk altı ay içerisinde ya da altı bin kilometre dolmadan satamamaları kuralının süresi 2024’e kadar uzatılmıştı.

Ayrıca, ‘ticari faaliyet olduğu değerlendirilen’ bireysel satışlar da tedbir kapsamına alınmıştı. Yani artık bireysel satıcılara da para cezası uygulanabilecek.