İkinci el araç piyasasında zam furyası

Hızlı kur artışı ve otomobil markalarının yaptığı zamlar, ikinci el araç piyasasında da fiyat artışlarına neden oluyor.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar, birinci el otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Her gün farklı bir otomobil grubuna zam geliyor.

Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markası yüzde 10’a varan zam yapmıştı. Hatta Renault, dokuz günde iki zam yapmıştı.

Birinci el otomobillerdeki zam furyası, ikinci el piyasasına da sıçrayabilir.

Ekonomim’den Aysel Yücel’e konuşan Oto Merkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçların fiyatının yükselmeye devam edeceğini dile getirdi.

Karakaş, birinci el piyasasına gelen zamların ikinci el piyasasına da yansımaya başladığını belirtirken bayramın yaklaşması, yaz aylarına girilmesi, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde problem yaşanmasının da fiyatları etkilediğini söyledi. Karakaş, öngördükleri fiyat artış oranının yüzde 4 ila yüzde 6 arasında olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Karakaş’a göre, kurdaki hızlı yükselişinin devam etmesi durumunda birçok kişinin araç satışını askıya alıp beklemeye geçebileceğini belirtti.