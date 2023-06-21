Otomobil satışında ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırının süresi uzatıldı

Sıfır otomobil alanların araçlarını ilk altı ay içerisinde ya da altı bin kilometre dolmadan satamamaları kuralının süresi 2024’e kadar uzatıldı.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı.

Böylesine bir ortam, fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.

Bu kapsamda Temmuz 2022’de işletmelerin sıfır otomobil satışlarına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırı getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı, bu sınırda sürenin 2024’e kadar uzatıldığını açıkladı. Buna göre ‘ticari faaliyet olduğu değerlendirilen’ bireysel satışlar da tedbir kapsamına alındı. Yani artık bireysel satıcılara da para cezası uygulanabilecek.

Bakanlık, internetteki ilanlara yönelik de tedbir alınacağını açıkladı.