Ankara-Şam zirvesi ‘yol haritasından sonra’ gündeme gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, Şam ile Ankara arasındaki zirvenin, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik ‘yol haritası’ hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Suriye özel temsilcisi, Kazakistan’ın başkentinde 20’ncisi düzenlenen ‘Suriye’ konulu Astana görüşmelerinin ana oturumu sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İki gün süren görüşmeler kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik ‘yol haritasının’ görüşüldüğü dörtlü toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Lavrentiyev, söz konusu haritanın cumhurbaşkanları düzeyinde onaylanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Lavrentiyev, yol haritasının hazırlanmasına ilişkin çalışmaların oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek şunarı dedi:

“(Yol Haritası) tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın üç garantör ülkenin cumhurbaşkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, bir araya gelme konusunun tartışılması için söz konusu çalışmanın sonuçları liderlerimize sunulacaktır.”

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanları, Moskova’daki dörtlü zirvede Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırılmıştı.

Esad yönetimi çekilmeyi şart koşmuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özellikle seçim öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la görüşerek, mülteci tartışmasını çözüme kavuşturmak istiyordu.

Esad yönetimiyse Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söylemişti.