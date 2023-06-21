YTÜ’de ‘Kampüs alanı Cumhurbaşkanlığı’na verilecek’ iddiası öğrencileri ayaklandırdı

MEHMET BARAN KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, Yıldız Kampüsü’nün bir kısmının Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı’na otopark olarak tahsis edileceği iddiasıyla ilgili protesto düzenliyor.

Okul yönetimi, iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

Fotoğraf: Twitter/YıldızÖzgürKalacak

Üniversitede yaklaşık 10 gün önce, Yıldız Kampüsü’nün eski servis alanının, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na ‘otopark olarak’ tahsis edileceği iddia edildi. Yıldız Kampüsü’nün dışında Yıldız Sarayı Müzesi bulunuyor. Kampüsteki eski servis alanının da müze ziyaretçilerine otopark olarak hizmet edeceği belirtiliyor.

Kampüsün Yıldız Sarayı’na açılan kapısı da yerinden kaldırılarak daha geriye taşındı. Böylelikle müze ve ‘otopark’ için daha fazla alan açıldı.

Eski servis alanının girişine de Cumhurbaşkanlığı’yla Milli Saraylar Başkanlığı’nın amblemleri asıldı. Bu amblemler daha önce burada yoktu.

İddianın ortaya atılmasından beri de üniversite öğrencileri tepkilerini sosyal medyadan dile getirerek sorularına cevap aradı.

Okul, iddialar karşısında sessiz

Dün de öğrenciler, Yıldız Kampüsü’nde bir forum düzenlendi ancak rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreter bu foruma katılmadı, öğrencilerin sorularını cevaplamadı.

Öğrencilerden oluşan bir heyet, en sonunda genel sekreter yardımcısıyla görüşebildi ama genel sekreter yardımcısı da konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Bunlar haricinde de okul yönetimi, 10 gündür sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Dün kampüste toplanan öğrenciler, Yıldız Sarayı’na yürümek istedi ancak polis ve okulun güvenlik görevlileri öğrenciler kapıda durdurdu. Burada basın açıklamasını okuyan öğrenciler okulun ‘peşkeş’ çekilmesine karşı çıktı.

Öğrenciler, protestoya bugün de devam edecek.

Aynı kampüs, önceden de peşkeş çekildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2015’te katıldığı bir televizyon programında Yıldız Kampüsü’yle ilgili “Biz onların çıkmasını istiyoruz. Tamamen çıksınlar ve orası tamamıyla Cumhurbaşkanlığı’na ait bir yer haline gelsin. Ve orayı Cumhurbaşkanlığı İstanbul’da kendisi ayrıca değerlendirsin istiyoruz” demişti.

Bu sözlerin ardından okulun başka bir yere taşınacağı iddiası gündeme gelmiş ancak kısa bir süre sonra gündemden düşmüştü.

2017’deyse kampüsteki birçok bina kapatılmış, bu binaları kullanan bölüm ve birimler farklı kampüslere kaydırılmıştı.

Ancak öğrenciler, uzun süre bu bölüm ve birimlerin nereye taşındığı bilgisine dahi ulaşamamıştı. Söz konusu binalarla ilgili apar topar tahliye sürecine girilmişti.

Kampüsün şu anki durumu

Yıldız Kampüsü’nde öğrencilerin kullandığı birçok bina restorasyon veya tadilat sebebiyle kapalı. Kampüs’te eğitim verilen binalar hala var fakat Yıldız Sarayı’na yakın bazı binalar kapattırıldı.

Kapattırılan binalar şunlar: Enstitü olarak kullanılan Çukursaray, rektörlüğün yer aldığı Sünnet Köşkü, iktisadi ve idari bilimler fakültesi olarak kullanılan Yaverler Dairesi, sanat ve tasarım fakültesi olarak kullanılan Agavat Binası, Koltuk Kapısı, Kiler-i Humayun, YTÜ Vakfı binası ve Yüksel Sabancı Kültür Merkezi.

Bu binalar 2017’den beri kapalı.

Okulda öğrencilere ait kampüsteki alanlar her geçen gün azalıyor. Öğrenci sayısı kampüs kapasitesine göre fazla geliyor. Şimdiyse kampüsün bir kısmı daha öğrencilerin elinden alınmaya çalışılıyor.

Diken, yönetime ulaşamadı

Diken, iddiaları sormak için Yıldız Kampüsü’nü, üniversite genel sekreterliğini ve rektör yardımcılarının ofisini aradı.

Görevli memurlar, kampüsün ilgili alanında Milli Saraylar Başkanlığı’nın bir çalışma yürüttüğünü söylese de ‘net bilgilerinin olmadığını’ söyledi.

Memurlar, ‘konuyu en iyi rektör veya rektör yardımcısının bileceğini ancak bu kişilerin okulda olmadığını veya müsait olmadığını’ belirtti.