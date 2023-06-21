Tunç Soyer’den değişim bildirisi: Konuşmanın tam zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parti içindeki tartışmalara dair yayınladığı ‘yeni siyaset belgesi’nde seçimlere dair özeleştiri yaparak ”Susmanın değil, konuşmanın tam zamanı” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tayyip Erdoğan’ın yeniden kazanması ve millet ittifakının Meclis çoğunluğunu elde edememesi muhalefet açısından ‘değişim’ tartışmalarını beraberinde getirdi. CHP ise bu değişim tartışmalarının en yüksek perdeden yaşandığı parti olmaya devam ediyor.

28 Mayıs’ın ardından ‘değişim’ çıkışının işaret fişeğini atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç defa Kılıçdaroğlu ile görüştü. Partiden gelen resmi açıklamalar her ne kadar bu görüşmelere ‘rutin’ dese de kulisler, görüşmenin temel odağının ‘değişim’ olduğunu bildiriyor.

Değişime dair bir açıklama da İzmir’den geldi.

Tunç Soyer imzalı seçim sonuçlarının ve tartışmaların değerlendirildiği ‘yeni siyaset belgesi’nde CHP’nin millet ittifakının ‘selameti’ gereği sol söylemlerden uzaklaştığı bu yüzden de parti politikalarının halka anlatılamadığı eleştirisi yapıldı.

”Şimdi konuşma vakti” diyen Soyer sosyal demokrat değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Belgede sivil, demokratik bir anayasa çağrısıyla birlikte Türkiye siyasetine öneriler de yer aldı.

‘CHP’de değişim ve yenilik’ başlıklı bölümdeyse seçimler sonrası partideki eksiklik ve kusurlar nedeniyle değişime ihtiyacın bulunduğu vurgusu yapıldı.

Soyer, yeni bir örgütlenme anlayışına dair şunları söyledi: Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

Elbette, CHP’de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. 1.350.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2-3 katına çıkarmak zorundayız.

İzmir’in 170.000 civarında olan üye sayısını en kısa sürede 2 katına çıkartmayı şimdiden

taahhüt ediyoruz. Aidiyet duymayan, bunun için elini taşın altına sokmayan seçmen

tabanının zorluklar karşısında direnmesini ve harekete geçmesini bekleyemeyiz.