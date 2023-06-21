DİAYDER’e yardım davası: ‘Uzatmasak artık, bitirsek bu işi’

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın DİAYDER üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada bu duruma esas hakkındaki mütalaanını açıklanması bekleniyordu, ancak duruşma savcısı mütalaayı açıklamak için süre istedi.

Fotoğraf: DİAYDER

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Yavuz Saltık ve avukatları katıldı. Duruşmayı belediye meclis üyeleri ve İBB mensupları da izledi. Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı açıklamaması üzerine Saltık’ın avukatı Ersan Şen, savcının duruşmaya ilk defa katılmadığını belirterek “Uzatmasak artık, bugün bitirsek bu işi” dedi. Şen, gerekirse öğleden sonraya da ertelenebileceğini söyledi. Savcı da takdiri mahkemeye bıraktı. Mahkeme de duruşmayı 15 Eylül’e erteledi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını yasadışı örgütlerle ilişkilendiren açıklamalarından sonra İstanbul başsavcılığı tarafından İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de zaten yargılanan DİAYDER üyeleri hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Yargılanan kişilere İBB’de çalışan gassallar da eklenmişti. İddianamedeki suçlamalardan öne çıkan DİAYDER üyelerine dağıtılan 150 liralık yardım kartlarıydı.

Davanın iddianamesiyse bugüne kadar yürüttüğü siyasi ceza davalarıyla adını duyuran hakim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Gürlek, davanın ikinci duruşmasında İBB çalışanı iki kişiyi tanık olarak dinlemiş, aynı duruşmanın ara kararında bu kişilerin hakkında iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Dava sürerken mahkeme başkanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek’in heyetindeki Ferhat Şahin de mahkemenin yeni başkanı oldu.

İBB çalışanlarından Yavuz Saltık hakkında da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla dava açılmış, bu dava da ayrı olarak yine aynı mahkemede görülmeye başlamıştı.

Bu iki dava Soylu tarafından yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu hakkında görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.

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