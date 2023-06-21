AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘Kaçak eğitim merkezleri araştırılsın’ önerisine ret

CHP’nin ‘kaçak eğitim merkezlerinin toplum üzerinde yarattığı tahribatın araştırılması’ amacıyla verdiği grup önerisi, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

CHP’nin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Ülkemizde neredeyse her gün basına ve medyaya kaçak kurslardan, vakıf yurtlarından, gerçekten, hepimizin vicdanını kanatan, ülkemizi yasa boğan görüntüler ve acı haberler geliyor” dedi.

ANKA’nın haberine göre Tutdere, sözlerine şöyle devam etti: “Bu acı haberlerden en son olanı da Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi’ndeki kaçak Kur’an kursundan geldi. 14 Haziran günü bu yurtta kalan Abdülbaki Dakak’la ilgili haber bütün medyaya yansıdı ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Eğitim kurumları devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Böyle bir kursu kim denetledi? Devlet adına kim denetledi? Öyle anlaşılıyor ki kimse denetlememiş. Çünkü böyle bir denetim olsaydı, vicdanlı hiç kimse bu yerde, mezarlığın içinde çocukların kalmasına izin vermezdi.”

CHP’nin önerisine İYİ Parti ve HDP de destek verdi. Ancak öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.