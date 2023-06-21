İYİ Partili Baykal, ‘kurultaya gitmeyeceğim’ dedi ‘oligarşik yapı’ vurgusu yaptı

ALTAN SANCAR

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, yaklaşan parti kurultayına gitmeyeceğini, gitse dahi boş oy kullanacağını söyledi. ‘Ortak Akıl Platformu’nda yer alan Baykal, Diken’e yaptığı açıklamada parti içinde ‘oligarşik bir yapı’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Üçüncü olağan kurultayını 24 Haziran’da yapacak olan İYİ Parti’de iç tartışmalar devam ediyor. Daha önce Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız gibi isimler istifa etmişti.

Parti içinde muhalif olarak bilinen Ortak Akıl Platformu’nda yer alan Baykal da dün sosyal medya hesabından “Demokratik seçim şartları sağlanmadığından, yangından mal kaçırırcasına Kurban Bayramı tatil döneminde yapılacak İYİ Parti kurultayına gitmeyeceğim, gitsem de boş oy kullanacağım” paylaşımını yaptı.

Paylaşımının ardından Diken’e konuşan Baykal, kurultay için ‘demokratik ortam’ sağlanamadığını söyledi.

Kararının nedenini anlatan Baykal şunları kaydetti: “Özel bir nedeni yok, genel bir nedeni var. Parti içinde seçim devam ederken, parti içi propagandaya alan verilmedi. Bayramın hemen öncesine getirilerek, akli selim delegelerin gelmemesi tercih edildi. Demokratik bir ortam sağlanamadı. Bu durumu yaratan genel merkezdeki oligarşik bir yapıdır. Bütün sorumluluk ise Sayın Meral Akşener’dedir. Parti bizim ve istifa etmek kolaycılıktır, etmeyeceğiz. Bizler zoru tercih ettik. Yangından mal kaçıyorsanız, biz de su dökeceğiz. Onlar tek ve ortak, biz ise çok kişiyiz. Ortak akıl her zaman karşısındaki yener.“

Baykal sosyal medya hesabından Ortak Akıl Platformu adına yapılan açıklamayı da yayımladı. Açıklamada kurultayda başkanlık yarışına girilmeyeceği bildirildi.

ORTAK AKIL PLATFORMU ADINA KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR pic.twitter.com/VVqiuRcv6n — Av. Ethem Baykal (@avethembaykal) June 21, 2023

Baykal aynı zamanda partinin kurucular kurulu üyesi.