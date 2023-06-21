Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “16’lı masa yetmez, daha da artırman lazım” dedi.

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Erdoğan’a seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrıları ve eleştirilere dün şu sözlerle yanıt vermişti: “Açık net söylüyorum, değil altılı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım, yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım.”

Genel başkanı olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan‘ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*16’lı masa yetmez, daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet eser ister, hizmet ister.

*Yaklaşık bir buçuk sene önce bunlar bir masa kurdu, kıyıda köşede kim varsa bunları masaya topladılar. Yaptıkları onca toplantı sonrası millete proje namına bir şey sunamadılar. Kurdukları masa bir pazarlık masasından öteye geçemedi.

*Güya parlamenter sisteme geri döneceklerdi ama yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı ucube bir sistemi millete dayattılar.

‘Başörtüsü yasası’ çağrısı

*Mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bizim vatandaşın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur.

*Samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alalım.

*Terör baronlarının destek beyanlarına itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal, sana söylüyorum. Edemezsiniz, dirsek temasınız var. Onlarla berabersiniz, dürüst değilsiniz. Uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru.

*Bay Kemal siz LGBT’cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT’ci.

*Cumhuriyetin 100’üncü yaşına, muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz.

*Baba-oğul arasındaki

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