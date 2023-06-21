Karaborsacılar, sıfır araçları alabilmek için yazılım kurmuş

Galerici ve karaborsacıların Mercedes-Benz araçların online satış platformu için yazılım kurduğu ve sıfır araçları toparladığı iddia edildi.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bulunurluk sorunu bu sene de devam ediyor. Uluslararası tedarik zincirinde devam eden aksaklıklara Türkiye’deki markaların yüksek vergi yükü sonucu feragat ettikleri kar marjları da eklenince sorun katlanıyor.

Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da fiyatlar fırladı.

Ortaya çıkan bu tablodaki nedenlerden birisinin galericilerin kurduğu sistem olduğu öğrenildi. Bulunurluk sorunun bulunduğu ortamda galericiler, sıfır araçları alarak ikinci el piyasasını belirlemiş oluyor.

Sorun yaşanan markalardan birisi Mercedes-Benz. Online satış yapan otomobil grubunun başkanı Şükrü Bekdikhan, ticari alım yapanlarla ilgili düzenleme yaptıklarını söylemişti.

Otomotiv gazetesi Emre Özpeynirci, iki gün önce online satışların temmuz ortasına ertelendiğini duyurmuştu. Özpeynirci, online satış platformunda ‘sistemsel’ iyileştirilmeler yapıldığını aktarmıştı.

Galerici ve karaborsacıların online satış platformundan alım yapmak için yazılım yaptırdığı ortaya çıktı. Bu yazılımla karaborsacılar, sistemi sürekli tarayıp araç düştüğü anda otomatik satın alma yapıyorlar.

Bunu teyit ettiğini belirten Özpeynirci, bir sosyal medya kullanıcısının iletisini paylaşarak, “Mercedes online satışındaki sıkıntı bu” diye yazdı.