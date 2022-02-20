Akşam Postası / 20 Şubat 2022

Murat Sevinç yazdı: Tarkan şarkı söyledi, ben de mutlu oldum, olmasa mıydım!

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Tarkan’ın sözleri salgına mı, iktidara mı yönelik; belli ki çok zekice, hınzırca bir yol bulmuş, kutlamak gerekir. Anlayan anladı, mesele bu. Hatta öyle anladı ki, ‘Aslında İlluminati’ ve ‘Yok Hayır, Rotşild’ şubeleri dahil, ne kadar yandaş varsa pek sinirlendi.

Hayat işgalcileri: Musallatlar

Ünlü ya da ünsüz, tanıdık ya da ilk kez gördüğü insanların hayatına kelimenin tam anlamıyla dadanan, musallat olanlar var. Seçtiği hedefe, sözümona aşk sunarken, güvenliğinden endişe ettirecek kadar ısrarla takip eden, yakınlaşmaya çalışan, baskı altına alan bu musallatlar artık psikiyatrinin, adli tıbbın ve hukukun çalışma alanları arasında.

İstanbul’da konut fiyatları ‘uçuşta’: Bir yılda yüzde 118 artış

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İstanbul’da satılık konut fiyatları bir yılda ortalama yüzde 118 arttı.

Zeynep Güven Ünlü yazdı: Tinder’daki kadın avcısını seven, New York’taki sosyete dolandırıcısını da sevdi

Bugünlerde Netflix Türkiye’de en çok izlenenlerde liste başı olan ‘Inventing Anna’ya ben de kayıtsız kalamadım. Bir bölüm, bir bölüm daha diye diye, dokuz bölümlük diziyi bir günde bitirdim. Ondan birkaç gün önce de, yine Netflix’te gösterilen ‘Tinder Avcısı’na da takılıp kalmıştım.

Mustafa Alp Dağıstanlı yazdı: ‘Yapmak’la yıkıyoruz!

‘Yapmak’ fiili, bir şey yapmanın, düşünmenin, ifade etmenin, sağlam bir cümle kurmanın, iyi bir yazı yazmanın yerine geçiyor, bunları sağlayan şey sanılıyor.

Vakıf üniversitelerinde ‘isyan bayrağı’: İlk kez kamu sendikasında örgütlenecekler

Kamu emekçisi statüsünde olmalarına rağmen özlük haklarından yararlandırılmayan vakıf üniversitesi akademisyenleri, giderek zorlaşan yaşam koşullarına karşı ilk kez bir kamu işçileri sendikasında örgütlenme kararı aldı.

H. Ayhan Tinin yazdı: Zamansız kaybedenlerin ‘Hostel’i…

Güzelim Balat semtinin ‘Monologlar Müzesi’ yeni projesiyle, bir ülkeye bir sınıra doğru yola çıkarak sonunda aynı ‘Hostel’de göçmen duygusuyla buluşan küçük insanların büyük hikayelerini anlatıyor.

Doç. Dr. Şafak Nakajima: Şiddete karşı pilav tarifi gibi bir reçete yok

Fotoğraf: Reuters

Doç.Dr. Şafak Nakajima, “Kadını yok sayan kokuşmuş kavramları tarihe gömmedikçe çocuklardan gelin, gelinlerden kurban vermeyi sürdüreceğiz” diyor.

Ocak ayında 111 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ocak ayında 111 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kraliçe 2’nci Elizabeth Covid-19’a yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Migros işçileri yeniden Özilhan’ın villasının önüne gidecek

Fotoğraf: DGD-Sen

Marketin sahibi Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettikleri için gözaltına alınan Migros Esenyurt depo işçileri, eylemlerine aynı yerden devam edecek.

Erbakan’a göre ‘meşhur söz’ değişti: Her şeyi milletten beklemeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Her şeyi devletten beklemeyin” sözünü anımsatarak, günümüz koşullarında bu sözün değiştiğini vurguladı ve iktidara seslendi: “Her şeyi de milletten beklemeyin.”

İncelenen 1120 kitaptan sadece 472’si ‘çocuk dostu’ çıkmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, incelemeye alınan 1120 kitaptan yalnızca 472 tanesinin ‘çocuk dostu’ olduğunu bildirdi.

Araştırmadan ilk veriler: Müsilaj sonrası ne hayatta kalmış?

İstanbul Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttükleri TÜBİTAK destekli araştırmanın ilk verilerine göre müsilaj, Marmara’daki mercanları ve süngerleri olumsuz yönde etkiledi.

Bilim kurulu üyesi, maskenin kaldırılmasına ihtimal vermedi

Halk Sağılığı uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, çarşamba günkü toplantıda maske zorunluluğunun kaldırılmayacağını açıkladı.