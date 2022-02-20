‘Suisse sırları’: İsviçre bankacılığının ‘karanlık dünyası’ ortaya çıktı

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), ‘dünyanın kasası’ olarak da adlandırılan İsviçre bankalarından Credit Suisse’e ait 18 bin hesabın bilgilerine dair yeni bir dosya hazırladı.

Dosyada ‘işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce şüpheli karakterin bilgileri’ yer alıyor.

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Paraların kaynağını açıklamaya başlayan OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle birlikte çalıştı.

100 milyar dolardan fazla paranın olduğu bildirilen hesapların bilgilerini kendisini ‘ifşaatçı’ olarak tanımlayan biri sızdırdı.

Hesaplar 1940-2010 yıllarını kapsıyor. Şu an kullanılan hesaplara dair bir bilgi içermiyor.

OCCRP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Verilerde işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce şüpheli karakter bulduk.”

Banka ‘ticari faaliyet’ dedi

Credit Suisse’in sözcüsü Candice Sun sızıntılarla ilgili ‘ticari faaliyetler’ dedi.

Sun müşteriler hakkında görüş bildirmeyeceğini belirterek şöyle devam etti: “Sızdırılan verilerde adı geçen hesapların çoğu zaten kapatıldı. Verilerin sızdırılması İsviçre finans piyasasına yönelik bir itibarsızlaştırma çabası. Banka her türlü ünceleme konusunda rahat.”