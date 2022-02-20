Kraliçe 2’nci Elizabeth Covid-19’a yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
95 yaşındaki kraliçe hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor. Kraliçenin bu hafta Windsor Şatosu’nda çalışmayı sürdürmesi bekleniyor.
Kraliçenin oğlu Prens Charles’ın testi, 10 Şubat’ta pozitif çıkmıştı. Veliaht Prens ikinci kez Covid-19’a yakalanmıştı.
Prens Charles’ın eşi, Cornwall Düşesi Camilla’nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Bu yıl tahtta 70’nci yılını kutlayan Kraliçe 2’nci Elizabeth’in sağlık durumu merak konusu olmuş, önceki gün görüntülenmişti.