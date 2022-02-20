Kraliçe 2’nci Elizabeth Covid-19’a yakalandı

Bu kriminal insanlar, eski eş, nişanlı, sevgili ya da tanınmayan, örneğin işyerine gelen bir müşteri ya da karşı apartmanda oturan biri. ‘Hayır’dan, ‘bitti’den, ‘istemiyorum’dan anlamıyor. Israrları ve tekrarlayıcı davranışlarıyla mağdurun özgürlüğünü, hayatını kısıtlıyor, tehdit ediyor, korkutuyor. Hiç olmayacak yerde karşısına çıkıyorlar. Evini, okulunu, iş çevresini kuşatıyor. Mağdurun ne iş ne de adres değiştirmesi işe yarıyor. Takipçi bir şekilde buluyor ve işkenceye devam ediyor.