İncelenen 1120 kitaptan sadece 472’si ‘çocuk dostu’ çıkmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, incelemeye alınan 1120 kitaptan yalnızca 472 tanesinin ‘çocuk dostu’ olduğunu bildirdi.

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Bakanlık, 2020 yılında ‘Ailelere Çocuk Dostu Kitap Önerileri’ adıyla Türk ve dünya edebiyatından 472 kitabın yer aldığı bir liste yayınlamıştı.

Listeye alınan kitaplar, uzmanlar tarafından milli-manevi ve evrensel değerlere uygunluğu, hırsızlık-yalan söyleme gibi olumsuz davranışların nasıl yansıtıldığı ve dil bilgisi gibi bazı kriterlere göre seçilmişti.

Yanık, konuyla ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’ın soru önergesine yanıt verdi.

Bakan, 0-6 yaş grubuna uygun kitap listesi oluşturulduğunu anımsatarak şunları kaydetti: “Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek içerikteki kitaplardan korunmasını ve ailelere uygun içerikli kitap seçimi konusunda rehberlik etmek amaçlanmaktadır. Çocuk dostu kitapların değerlendirme kriterleri Bakanlığımız merkez ve taşra uzmanları ve alandaki akademisyenler tarafından oluşturulan çalışma grupları tarafından belirlenmiştir. Çalışmalarımız sonucu 1120 kitap incelenerek uygun bulunan 472 kitabın yer aldığı liste Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmaktadır.”