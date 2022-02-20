İstanbul’da konut fiyatları ‘uçuşta’: Bir yılda yüzde 118 artış

İstanbul’da satılık konut fiyatları bir yılda ortalama yüzde 118 arttı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Emlak platformu hepsiemlak, tüm kentlerdeki satılık konut fiyatlarındaki değişimi anlattığı Ocak 2022 Emlak Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre İstanbul’daki artış yüzde 118 olurken, bunu yüzde 104’le Ankara, yüzde 84’le İzmir izledi.

İstanbul’un ilçelerinde ocak ayı baz alındığında, metrekare fiyatında bir önceki yıla kıyasla yüzde 75’in üzerinde artış görüldü.

Ümraniye ilçesi yüzde 179’la ilk sırada. Şu ilçeler ise yüzde 100’ü geçti: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz.

Sırasıyla bazı ilçelerdeki değişim şöyle: Zeytinburnu yüzde 99, Küçükçekmece yüzde 98, Sultangazi yüzde 94, Esenyurt yüzde 86, Sarıyer yüzde 85, Beyoğlu yüzde 77, Fatih yüzde 75.

Ankara

Ankara’da Etimesgut ilçesi yüzde 121’lik artışla ilk sırada. Bunu yüzde 115’le Çankaya, yüzde 109’la Pursaklar, yüzde 107’yle Sincan, yüzde 105’le Gölbaşı, yüzde 101’le Yenimahalle, yüzde 95’le Keçiören, yüzde 89’la Altındağ, yüzde 83’le Mamak, yüzde 71’le Polatlı takip etti.

İzmir

İzmir’de ilk sırada yüzde 150’yle Foça var. Bunu Seferihisar, Dikili, Menderes, Urla ve Çeşme yüzde 100’ün üstü Menemen yüzde 99, Gaziemir yüzde 91, Balçova yüzde 87, Karşıyaka yüzde 86, Buca yüzde 83, Karabağlar yüzde79, Çiğli yüzde 76, Bornova yüzde 68, Konak yüzde 67, Bayraklı yüzde 56 izledi.