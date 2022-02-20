Bilim kurulu üyesi, maskenin kaldırılmasına ihtimal vermedi

Halk Sağılığı uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, çarşamba günkü toplantıda maske zorunluluğunun kaldırılmayacağını açıkladı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 Şubat’taki kabine toplantısında sonraki açıklamasının bazı çevrelerde ‘maskenin hayatımızdan çıkacağı’ şeklinde yorumlanmasına değindi.

Koca maskeyle ilgili bir soruyu yanıtlarken salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etmiş ve şunları söylemişti: ”Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.”

‘Genelgeler yerinde duruyor’

“Zorunlu hale gelen maske kullanımına gelecek hafta son verilmeyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç gün önceki sözlerinden yola çıkarak maskeyi hayatından çıkaracağını sananlar yanılmasın” ifadelerini kullanan Sarıkaya, her ne kadar maske takmayanlara uygulanması gereken cezalara dikkat edilmiyor olsa da İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının bu konudaki genelgeleri yerinde durduğunu anımsattı.

“Ortada henüz maskelerin kaldırılmasına yönelik bir karar yokken ve uygulamanın gelecek Çarşamba gününden itibaren de devamına karar verileceği açıkken kimse kaldırılacak diye bugünden maskesiz gezmeye kalkmasın” diyen Habertürk yazarı, bilim kurulunun maske zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğunun altını çizdi.

Ve, Akın’a, Koca’nın 17 Şubat’taki sözlerinin sözlerinin çarşamba günü maskelere veda edileceği algısı oluşturduğunu anımsattığını belirtti.

‘Böyle bir dönemde nasıl maskeleri çıkaralım kararı alırız’

“Çarşamba günü böyle bir karar almamızın olanağı yok” diyen Akın gerekçesini şöyle dile getirdi:

“Vaka sayısı 6 bine çıktı diye feveran ettiğimizi günleri unuttuk bugün 110 bin rakamına aldırmıyoruz. Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı. Bugün 260-270 arası kişi salgından hayatını kaybediyor. Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl maskeleri çıkaralım kararı alabiliriz…”

Sarıkaya, Bakan Koca’nın da Bilim Kurulu üyelerine bu konuda yanlış anlaşıldığını söylediğini aktardı.