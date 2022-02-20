Erbakan’a göre ‘meşhur söz’ değişti: Her şeyi milletten beklemeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Her şeyi devletten beklemeyin” sözünü anımsatarak, günümüz koşullarında bu sözün değiştiğini vurguladı ve iktidara seslendi: “Her şeyi de milletten beklemeyin.”

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ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre partisinin ilçe kongreleri ve sandık müşahitleri toplantısı için gittiği Manisa’da konuşan Erbakan, halkın birikimine göz dikildiğine dikkat çekti: “Şimdi de ‘yeni ekonomi modeli’ diye ihracatçının döviz bedelinin yüzde 25’ine, milletimizin yastık altındaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz diktiler. Neden verecekmişiz altınımızı, dövizimizi? Faize, imtiyazlı holdinglere, israfa kaynak olsun diye mi? Eskiden bir söz vardı; ‘Her şeyi devletten beklemeyin’ diye. Şimdi o söz değişti; ‘Her şeyi de milletten beklemeyin.’ Biraz da devlet olarak siz bir şeyler yapın, tasarruf edin, kaynak üretin.“

‘İnsanlar perişan, altınları istiyorlar’

‘Milletin dondurucu soğukta ucuz ayçiçeği yağı kuyruğunda, Halk Ekmek kuyruğunda beklediğini, elektrik faturasıı ödeyemediğini’ söyleyen Erbakan, “‘Boş baklava’ dönemi başladı. Şimdi de ‘boş tost’, ‘boş gözleme’ haberlerini hepimiz okuyoruz. Taneyle salatalık satılıyor, pazarlarda ‘kırık havuç’ satışı yapılıyor. İnsanlar perişan olmuş. ‘Yetmez, daha bir de üstüne, şimdi yastık altındaki altındakileri verin’ diyorlar.

‘KDV indirimi iki haftada yok olur’

Gıda ürünlerinden alınan KDV’de yüzde 7’lik indirime de değinen Yeniden Refah Partisi lideri, bu indirimin de kısa sürede etkisini yitireceğinin altını çizdi: “Ellerinize sağlık da fiyatlar bir ayda yüzde 15 artarken yüzde 7’lik KDV indirimi devede kulak dahi değildir. Bu indirim sadece iki haftalık enflasyonla yok olup gidecektir.

İktidar, 20 yıldır uygulanan borç-faiz ekonomisinin sonucunda karşılaşılan ekonomik darboğazdan çıkış için İsrail’le yeniden dost olma ve böylece Biden yönetimi ile buzları eritme politikası uyguluyor. Birkaç milyar dolar döviz için çalmadıkları kapı kalmadı. Neden bu haldeler? Çünkü israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip denk bütçeyi gerçekleştirmedikleri için, borçlanma yerine milli kaynak paketleri ile kaynak üretip üretim-istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamadıkları için, dış politikada da D-8 organizasyonunu güçlendirilip D-60 hedefini gerçekleştirmek yerine 20 senedir G-20, Avrupa Birliği’nin arkasından gittikleri için.”