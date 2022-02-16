Uykusuz, ‘yastık altı’ planı yapan Nebati’yi altın gününde çizdi

Mizah dergisi Uykusuz, vatandaşların ‘yastık altı‘ndaki altınlarını sisteme sokmak için 81 ilde merkezler kurulacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi tiye alıp onu kapakta ‘altın günü’ne konuk etti.

Hükümetin 250-300 milyar dolar düzeyinde olduğunu tahmin ettiği ‘yastık altındaki’ altının sisteme sokularak TL’ye çevrilmesi için başlattığı hazırlıklarda sona gelinmişti.

Nebati, konuyla ilgili her ilde altın teslim merkezleri kurulacağını duyurmuştu.

Uykusuz’un kapağında kadınların altın gününe katılan Nebati’nin onların altınlarını da istediği görülüyor: ”Madem gün yapıyorsunuz, altın ilk bende toplansın.”