‘Bir türlü tutmayan’ yeni model Uykusuz’un kapağında

Mizah dergisi Uykusuz, yeni ekonomi modeli tutmazsa ‘üzüleceğini’ söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ardından, kendisiyle aynı telden çalan yardımcısı Murat Zaman’ın, kur korumalı mevduat hesabı için söylediği “Dua edin tutsun” açıklamasını kapağına taşıdı.

Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, ‘‘Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” yorumunu yapmıştı.

Kapakta, kar yağması için dua eden bir çocuğa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman olarak resmedilen bir kişinin “Kar değil, ekonomik modeli” dediği görülüyor.