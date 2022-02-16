Ankara ve Konya’da yağ kuyruğu: IMF bizden borç istedi ama halkın durumu bu

Hem başkent Ankara’da hem de Konya’da yağ kuyrukları görüntülendi.

Kuyruktakilerden biri,“Halk uzaya çıkıyor, görüyorsunuz, burayı. IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklayarak, ”Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı fedakarlığı bekliyoruz” demişti.

Ancak temel gıda ürünlerinde KDV’nin düşürülmesi pahalılığı durdurmaya yeterli olmadı. Memleketin dört bir yanından gıda için kuyruk görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Ankara ve İstanbul’daki ekmek büfelerinin önünde kuyruklar devam ederken geçen hafta Manisa’dan yansıyan kareye benzer ucuz yağ ve pirinç kuyruğu Niğde’de de görülmüştü.

Şimdi de Ankara’nın Polatlı ilçesi ve Konya’dan kuyruk görüntüleri geldi.

İyi Parti’li Aslıhan Elibol Ankara’daki yağ kuyruğu fotoğrafını “Alın bu görüntüyü, hangi kör göze sokarsanız sokun” ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Polatlı'da yağ kuyruğu!



Alın bu görüntüyü, hangi kör göze sokarsanız sokun. pic.twitter.com/AO57ePjBCv — Aslıhan Elibol (@Elibol24) February 16, 2022

Anka haber ajansından Ömer Faruk Karabulut da Konya’daki yağ kuyruğunu görüntüledi. Kuyruktakilerin ifadeleri şöyle:

Halk uzaya çıkıyor, burayı görüyorsunuz. IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu.

Yağ kuyruğu varmış burada. Ucuza bakıyoruz bundan sonra. Şimdiden sonra artık ucuza kaçacağız. Bütçemiz ona göre.

Protesto ediyoruz bu kadar zamlı olmasını. Hesaplı nereden ise oradan alacağız. Marketlerde yağ 140 lira, burada 100 lira. Neresi indirimse orası.

Bütçeye göre ona göre geliyorum. Başka ne yapacaksın? Ne iş göreceksin yani? Marketlere göre düşük. Allah devletimize zeval vermesin.