Akşam Postası / 20 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ tweet’ine Davutoğlu’ndan ‘Sünni’ destek
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoya ‘Sünni’ başlıklı çektiği videoyla destek oldu.
Demirtaş, ‘Alevi’ videosunu alıntıladı: Hissederek izlenmeli
Bahçeli’nin bayram mesajı: Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ ve ‘Kürtler’ çıkışını ‘terör ağzı’ saydı
‘Ergenekon’ tartışması: Yeneroğlu’na beşli kıskaç
CHP listesinden milletvekili adayı DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Balyoz ve Ergenekon davaları hakkındaki sözleri kesilip Twitter’dan paylaşılınca hedef tahtasına oturtuldu.
Halkbank: ABD’deki dosya yeniden değerlendirilecek
Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’nin dünkü kararından sonra bir açıklama yayımladı. Bankanın ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin kararın istinaf mahkemesinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Thodex vurguncusu İstanbul’a getirildi
Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul’a getirildi.
Erkan Baş, taksiciyi tehdit eden ‘çakarlı’ AKP’liyi paylaştı: Bu düzen yıkılacak
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, plakasında ‘AKP’ yazan çakarlı Range Rover sürücüsünün bir taksiciyle kavgasına dair videoyu alıntılayarak “Bu düzen yıkılacak!” dedi.
Bakan Kurum şecaat arz ederken sirkatin söyledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce depremzedelere sattıkları konutların ‘değerinin artmasıyla’ övündü. Konut fiyatları iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle fırlamıştı.
BBC, Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı
Britanya’nın kamu yayın kuruluşu BBC News, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı.
‘Bay Kemal’, ‘memur Teoman’ın evinde: Dürüst adama sahip çıkmak görevim
Kamuoyunda ‘Memur Teoman’ olarak bilinen Teoman Dudak ile görüşen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dürüst insanlara sahip çıkmanın görevi olduğunu vurguladı.
Deprem raporu: Bildirilmemiş binlerce ölüm var
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin inceleme raporunda, ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş binlerce kişinin olduğu belirtildi.