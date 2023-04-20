Akşam Postası / 20 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ tweet’ine Davutoğlu’ndan ‘Sünni’ destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoya ‘Sünni’ başlıklı çektiği videoyla destek oldu.

‘Ergenekon’ tartışması: Yeneroğlu’na beşli kıskaç

CHP listesinden milletvekili adayı DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Balyoz ve Ergenekon davaları hakkındaki sözleri kesilip Twitter’dan paylaşılınca hedef tahtasına oturtuldu.

Halkbank: ABD’deki dosya yeniden değerlendirilecek

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’nin dünkü kararından sonra bir açıklama yayımladı. Bankanın ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin kararın istinaf mahkemesinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Thodex vurguncusu İstanbul’a getirildi

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul’a getirildi.

Erkan Baş, taksiciyi tehdit eden ‘çakarlı’ AKP’liyi paylaştı: Bu düzen yıkılacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, plakasında ‘AKP’ yazan çakarlı Range Rover sürücüsünün bir taksiciyle kavgasına dair videoyu alıntılayarak “Bu düzen yıkılacak!” dedi.

Bakan Kurum şecaat arz ederken sirkatin söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce depremzedelere sattıkları konutların ‘değerinin artmasıyla’ övündü. Konut fiyatları iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle fırlamıştı.

BBC, Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı

Britanya’nın kamu yayın kuruluşu BBC News, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı.

‘Bay Kemal’, ‘memur Teoman’ın evinde: Dürüst adama sahip çıkmak görevim

Kamuoyunda ‘Memur Teoman’ olarak bilinen Teoman Dudak ile görüşen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dürüst insanlara sahip çıkmanın görevi olduğunu vurguladı.

Deprem raporu: Bildirilmemiş binlerce ölüm var

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin inceleme raporunda, ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş binlerce kişinin olduğu belirtildi.