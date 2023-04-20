Alanda HDP’lilerle karşılaşan Soylu öfkelendi: 45 dakikadır müzik çalıyorsunuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler’deki konuşması sırasında alanda seçim çalışması kapsamında müzik çalan HDP’lilere öfkelendi.
AKP İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili adayı Soylu, Esenler Dörtyol meydanındaki konuşması sırasında HDP’lilere hakaret etti.
‘Son Dakika Esenler’ adlı Instagram sayfasından paylaşılan görüntüde, Soylu’nun müzik çalarak çalışmalarını sürdürmeye devam eden HDP’lilere “Be kepazeler bu ülkenin içişleri bakanı meydanda konuşuyor, orada istediğinizi yapıyorsunuz daha ne özgürlüğü istiyorsunuz Tam 45 dakikadır müzik çalıyorsunuz, nezaketsizlik yapıyorsunuz, hala özgürlük istiyorsunuz” dediği duyuluyor.
Soylu’nun açıklamasına HDP il yönetimi hesabından tepki geldi.
HDP, kapatma davasına karşı Yeşil Sol Parti adıyla seçime giriyor.