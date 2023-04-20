‘Bay Kemal’, ‘memur Teoman’ın evinde: Dürüst adama sahip çıkmak görevim

Kamuoyunda ‘memur Teoman’ olarak bilinen Teoman Dudak ile görüşen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dürüst insanlara sahip çıkmanın görevi olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrasındaki açıklamada şunları dedi:

“Bugün devleti için çalışan, yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran bir devlet memurunu ziyaret ettim. Memur Teoman’ı ziyaret ettim. Saygın bir kişi. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almadığı için ikinci sınıf muamelesi gören bu kişiye sahip çıkmak devlete sahip çıkmak demektir.

Memur Teoman’ı ve ailesini ziyaret etmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman 15 Mayıs’tan sonra çok güzel yerlerde olacak. Devletin saygınlığını koruyan devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek. Namuslu, dürüst adama sahip çıkmak Bay Kemal’in görevi.”

Ne olmuştu?

‘Memur Teoman’ 17 Aralık soruşturması kapsamında Rıza Sarraf’ın Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası gündem olmuştu.

Tapelere göre Sarraf, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” diye yakınmıştı. Bu konuşmalardan sonra Dudak, ‘memur Teoman’ olarak özellikle sosyal medyada adeta fenomen olmuştu.

Bu olayın ardından Teoman Coşkun Dudak’ın İstanbul’dan Gaziantep’e tayini çıktı. Dudak sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, “Mevzuat gereği sekiz yılımı tamamladığım için Gaziantep’e tayin edildim. Gaziantep her arkadaşımın gönüllü isteyeceği yerdir” demişti.

Ayrıca Sarraf’ın Gana’dan Türkiye’ye getirdiği 64.5 milyon dolarlık 1,5 ton altın için sahte evrak verildiği, ‘memur Teoman‘ın tutanağı sayesinde devletin kasasına 57 milyon lira girdiği ortaya çıkmıştı.