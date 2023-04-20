Bahçeli’nin bayram mesajı: Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ ve ‘Kürtler’ çıkışını ‘terör ağzı’ saydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramlaşma mesajında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ ve ‘Kürtler’ videolarındaki açıklamalarını, ‘terör ağzı’ saydı.

Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. (CHP)

Bahçeli, Ramazan Bayramı’na ilişkin yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevilik’ hakkındaki videosundaki açıklamaları hedef aldı.

Bahçeli şunları söyledi:

*Bugüne kadar milletimizin hiçbir evladının etnik kökeni mesele yapılmamış, hiç birisi mezhep temelli bir ötekileştirmenin içine itilmemiştir.

*Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.

*Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz Ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu’nun “Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor” iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır.

*Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kast etmek, aynı şekilde Türkiye’yi ateşe atmaktır.

*Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır.

*Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu’nun gündemi ‘Tarihi Şark Meselesi’nin gündemidir.

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir.

Kılıçdaroğlu’nun mesajları

Kılıçdaroğlu, yayınladığı ‘Kürtler’ ve ‘Alevi’ başlıklı iki videoda buradaki sorunlara değinmişti.

‘Kürtler’ başlıklı videosunda Kılıçdaroğlu, “Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici” demişti. Kılıçdaroğlu, ‘Alevi’ başlıklı videosundaysa şunları kaydetmişti: “Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?”