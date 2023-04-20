Kahramanmaraş’ı hortum vurdu: Bir ölü, 44 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

AA’nın haberine göre Memiş Özdal Mahallesi’ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.