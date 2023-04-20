Halkbank: ABD’deki dosya yeniden değerlendirilecek

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’nin dünkü kararından sonra bir açıklama yayımladı. Bankanın ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin kararın istinaf mahkemesinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank hakkında ABD’de bir dava açılmıştı. Ama Halkbank, Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası’na göre (FSIA) ABD’de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağını savunup itiraz etmişti.

Bu aşamada ceza yargılaması durmuştu. Bankanın itirazının neticelenmesi beklenmeye başlamıştı.

Daha sonra, bölge mahkemesi Halkbank’ın savunmasını haksız bulup yargılamanın devam etmesi gerektiğine karar vermişti. Halkbank da mahkemenin bu kararına itirazını ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de dün, Halkbank’ın yargılanması gerektiğine hükmeden alt mahkemenin kararını gözden geçirmesini istedi.

Halkbank, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklama yayımladı.

‘Yeniden değerlendirilecek’

Açıklamada şunlar dendi:

*ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank davasıyla ilgili başvurumuzu inceleyip, 19.04.2023 tarihinde oy çokluğu ile karara bağlamıştır. Başvurumuzda, Halkbank’ın Devlet Bankası olması sebebiyle; FSIA (Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası) kapsamında ve ABD Mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında ABD Mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür.

*ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesi’nin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesi’ne iade etmiştir.

‘Yeniden başvuru hakkı saklı’

*Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkeme’nin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesi’nce yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court’a) başvuru hakkımız saklıdır.

*Temyiz süreci, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararı devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.