Bakan Kurum şecaat arz ederken sirkatin söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce depremzedelere sattıkları konutların ‘değerinin artmasıyla’ övündü. Konut fiyatları iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle fırlamıştı.

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Merkez Bankası, yeni ekonomi modeli kapsamında iktidarın zorlamasıyla yüksek enflasyonla rağmen faizleri indirmeye başlamıştı. Enflasyon, 2022’de yüzde 85’leri gördü ancak politika faizi yüzde 8,5’e kadar indirildi.

Mevduat faizleri bu nedenle paranın enflasyon karşısında değerini korumasında yetersiz kaldı. Yatırımcılar da borsa ve konut gibi başka alanlara yönelmişti.

TL’deki değer kaybıyla inşaat maliyetlerinin artması ve enflasyondan korunmak isteyen birikim sahiplerinin patlattığı talep doğrultusunda da konut fiyatları rekordan rekora koşmuştu.

Konut fiyatlarındaki sert yükselişle faiz indirimleri arasındaki ilişki, eski Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara’nın paylaştığı grafikte de açıkça görülüyor:

Bakan Murat Kurum’sa, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun depremzedelere ücretsiz konut vaadine karşılık kendi uygulamalarını övmeye çalışırken, kötü yönetim nedeniyle fırlayan konut fiyatlarına dikkat çekmiş oldu.

Kurum dün medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

‘230 bin liraydı 4 milyon lira oldu’

Ekonomim’den Vahap Munyar’ın aktardığına göre Kurum, Kılıçdaroğlu’nun ‘depremzedelere ücretsiz konut’ vaadiyle ilgili şunları söyledi: “Biz vatandaşlarımıza gerçekleştirebileceğimiz hayalleri sunuyoruz. Bakın, yakın dönemde daha önceki depremlerde vatandaşlarımıza iki yılı ödemesiz 18 yıl vadeli 230 bin liraya verdiğimiz konutlar var. Taksitleri bin lira. Bugün o konutlar 3-4 milyon lira.”

Kılıçdaroğlu’nun ücretsiz konut vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeler için inşa edilen konutların ücretsiz verilmesi gerektiğini savunuyor.

TOKİ’ninse hak sahiplerini maliyet üzerinden borçlandıracağı duyurulmuştu. Buna göre iki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.